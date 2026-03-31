Шведский хоккеист «Динамо» Классон хотел бы остаться в клубе

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник московского «Динамо» швед Фредерик Классон выразил желание остаться в хоккейном клубе. Об этом он рассказал ТАСС.
Летом прошлого года швед подписал с «Динамо» однолетний контракт. В регулярном чемпионате Классон в 50 матчах набрал 7 очков по системе «гол+пас» (1+6). Остаток регулярного сезона и плей-офф 33-летний игрок пропустил из-за травмы.
«Да, я хотел бы остаться в “Динамо”, если клуб предложит мне новый контракт», — сказал Классон.
«Динамо» проиграло минскому «Динамо» в серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги со счетом 0−4.
Узнать больше по теме
