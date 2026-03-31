Что можно и нельзя делать в Кириллов день 31 марта на Проказы Домового

Узнали приметы и запреты на 31 марта, когда отмечают Кириллов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 31 марта вспоминает святого Кирилла. В народе принято праздновать Кириллов день. Но есть и еще одно название — Проказы Домового. Все дело в том, что в последний день марта Домовой просыпается после зимней спячки и начинает пакостить.

Что нельзя делать 31 марта.

В дом нельзя впускать непрошенных гостей. Считается, что они могут забрать здоровье, счастье, радость из семьи. Не рекомендуется ходить в гости. Предки верили, что можно потерять удачу в финансовом плане. А еще не рекомендуется стричь волосы, так как можно спровоцировать мелкие неприятности.

Что можно делать 31 марта.

По традиции, в последний день марта старались задобрить Домового, просыпающегося после зимней спячки. На кухне в укромном месте для него ставили миску с молоком, кусочек хлеба, конфеты или кашу.

Согласно приметам, мелкие звезды на небе предупреждают про дождь. Лебеди, прилетевшие к концу марта, обещают потепление. В том случае, если птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодное.

