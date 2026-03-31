Что запрещено в день Серафима Вырицкого 3 апреля 2026

3 апреля православные верующие вспоминают удивительного святого — Серафима Вырицкого. Его судьба — это история, как успешный человек оставил всё ради служения Богу и людям. Почему его почитают до сих пор и как прожить этот день с пользой для души — разберёмся ниже.
От купца до старца.
Будущий святой появился на свет в 1866 году в простой крестьянской семье из Ярославской губернии. В миру его звали Василий Николаевич Муравьёв.
С ранних лет он познал ценность труда: помогал родным, а повзрослев, уехал в Петербург. Там начал с работы в купеческой лавке, а со временем открыл собственное пушное дело.
К началу 1900-х Василий стал одним из пяти самых богатых мехоторговцев города, поставлял товар за рубеж. Но деньги не затмили в нём главное: он щедро поддерживал нуждающихся, вкладывался в строительство храмов и никогда не скрывал своей веры.
1920 год стал переломным. После революции, когда страна переживала тяжёлые времена, Василий и его супруга решили посвятить себя духовной жизни. В Александро-Невской лавре он принял постриг с именем Варнава, а позже — великую схиму с именем Серафим (в честь преподобного Серафима Саровского). Его жена также ушла в монастырь.
С 1930-х годов старец обосновался в посёлке Вырица под Ленинградом. Несмотря на возраст и хвори, он взял на себя суровый подвиг: часами молился на камне в саду, повторяя путь своего небесного покровителя. К нему тянулись люди — за советом, утешением, надеждой. Серафим не отказывал: поддерживал семьи, потерявшие кормильцев, помогал сиротам.
Особая сила его молитвы проявилась в годы Великой Отечественной войны. Старец непрестанно молился о стране и воинах на фронте. Современники рассказывали: он словно видел насквозь — мог сказать о пропавшем без вести, жив ли тот, и что ждёт впереди.
Серафим Вырицкий отошёл ко Господу в 1949 году. А в 2000-м его причислили к лику святых. Сегодня его почитают как заступника России, помощника в бедах и мудрого наставника.
Что запрещено делать 3 апреля 2026 года.
Унывать и жалеть себя. Серафим учил: вера и благодарность помогают выстоять в любых испытаниях.
Жадничать. Святой всегда делился с нуждающимися — в этот день особенно важно быть щедрым.
Осуждать других. Он принимал каждого с любовью, без упрёков — стоит последовать его примеру.
Тратить время впустую. Лучше посвятить его добрым делам или тихим размышлениям.
Затевать споры и ссоры. День располагает к миру и примирению, а не к конфликтам.
Гнаться за шумными развлечениями. Веселье ради веселья не соответствует духу памятной даты.
Отказывать в помощи. Если кто-то просит поддержки — постарайтесь откликнуться.
Что можно и нужно делать 3 апреля 2026 года.
Зайти в храм. Помолиться у иконы Серафима Вырицкого, поставить свечу, попросить о мире и здоровье близких.
Провести время с родными. Приготовить ужин вместе, поговорить по душам, просто побыть рядом.
Сделать доброе дело. Помочь соседу, поддержать пожилого человека, внести вклад в благотворительность.
Навести порядок дома. Уборка — это не только про чистоту, но и про внутреннее обновление.
Осмыслить свои цели. По примеру святого — подумать, что в жизни стоит изменить к лучшему.
Народные приметы на 3 апреля.
Гроза с громом — к щедрому урожаю.
Жёлтые лучи на восходе — к хорошей погоде в ближайшие дни.
Появились комары — скоро потеплеет.
Берёза плачет соком обильно — лето будет дождливым.
Синица звонко поёт — к теплу.