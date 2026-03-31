Комиссар ЕС Йёргенсен предложил европейцам меньше ездить и летать для экономии

Евросоюз рассматривает меры по снижению потребления топлива.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен предложил внедрить меры «добровольной экономии энергоресурсов», призвав граждан Евросоюза сократить поездки и авиаперелеты. Об этом сообщило Politico со ссылкой на его письмо.

Комиссар ЕС уточнил, что национальные правительства должны рассмотреть возможность внедрения добровольных мер по снижению потребления топлива, с особым акцентом на транспортный сектор.

Йёргенсен отметил, что это позволит снизить спрос на топливо в условиях кризиса, вызванного военной операцией Израиля и США против Ирана.

Письмо было отправлено в европейские столицы перед экстренной видеоконференцией министров энергетики Евросоюза. Она состоится 31 марта.

Напомним, Европа начала испытывать экономические последствия войны США с Ираном. На фоне конфликта экономика стран ЕС сталкивается с растущим давлением. В частности, наблюдается замедление экономического роста и ускорение инфляции.

