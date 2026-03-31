Комиссар ЕС Йёргенсен предложил европейцам меньше ездить и летать для экономии

Еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен предложил внедрить меры «добровольной экономии энергоресурсов», призвав граждан Евросоюза сократить поездки и авиаперелеты. Об этом сообщило Politico со ссылкой на его письмо.
Комиссар ЕС уточнил, что национальные правительства должны рассмотреть возможность внедрения добровольных мер по снижению потребления топлива, с особым акцентом на транспортный сектор.
Письмо было отправлено в европейские столицы перед экстренной видеоконференцией министров энергетики Евросоюза. Она состоится 31 марта.
Напомним, Европа начала испытывать экономические последствия войны США с Ираном. На фоне конфликта экономика стран ЕС сталкивается с растущим давлением. В частности, наблюдается замедление экономического роста и ускорение инфляции.