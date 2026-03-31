Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Чего нельзя делать в водоемах на Кирилла Катаника, 3 апреля

3 апреля православные чтут память епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии на рубеже I и II веков. Кирилл стал учеником апостола Петра, был мудрым и благочестивым, за что Бог даровал ему дар чудотворения.

На Руси эту дату прозвали Кириллом Катаником и говорили, что это последний день, когда можно прокатиться на санках по таящему снегу. Затем сани чистили, сушили и убирали до следующей зимы. Родители при этом своим детям говорили: «Реви — не реви, Катаник санки унес».

Кроме того, в народе верили, что 3 апреля просыпается водяной — дух, живущий в воде, хозяин рек и озер. В старину его представляли как полного пучеглазого старика с рыбьим хвостом. Считалось, что водяной опутан тиной или одет в красную рубаху, имеет окладистую бороду и зеленые усы. В народе верили, что водяной живет в омутах, водоворотах, полынях и на заброшенных водяных мельницах.

Чтобы не разгневать духа, люди старались не тревожить воду: не стирали белье, не кидали камни в водоемы и в целом держались от них подальше. Считалось, что если рассердить духа, то он принесет много бед.

Приметы погоды:

Желтый луч солнца на восходе — погода будет хорошей.

Мать-и-мачеха зацвела — к потеплению.

Птицы купаются — будет солнечная погода.

Именины отмечают: Фома, Яков, Владимир, Кирилл, Серафим.