Народный календарь. Чего нельзя делать в водоемах на Кирилла Катаника, 3 апреля

3 апреля православные чтут память епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии на рубеже I и II веков. Кирилл стал учеником апостола Петра, был мудрым и благочестивым, за что Бог даровал ему дар чудотворения.
На Руси эту дату прозвали Кириллом Катаником и говорили, что это последний день, когда можно прокатиться на санках по таящему снегу. Затем сани чистили, сушили и убирали до следующей зимы. Родители при этом своим детям говорили: «Реви — не реви, Катаник санки унес».
Кроме того, в народе верили, что 3 апреля просыпается водяной — дух, живущий в воде, хозяин рек и озер. В старину его представляли как полного пучеглазого старика с рыбьим хвостом. Считалось, что водяной опутан тиной или одет в красную рубаху, имеет окладистую бороду и зеленые усы. В народе верили, что водяной живет в омутах, водоворотах, полынях и на заброшенных водяных мельницах.
Чтобы не разгневать духа, люди старались не тревожить воду: не стирали белье, не кидали камни в водоемы и в целом держались от них подальше. Считалось, что если рассердить духа, то он принесет много бед.
Приметы погоды:
Желтый луч солнца на восходе — погода будет хорошей.
Мать-и-мачеха зацвела — к потеплению.
Птицы купаются — будет солнечная погода.
Именины отмечают: Фома, Яков, Владимир, Кирилл, Серафим.