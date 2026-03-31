В ДНР нашли 11 подземных источников воды

Они будут передаваться на баланс «Воды Донбасса».

ДОНЕЦК, 31 марта. /ТАСС/. Порядка 11 подземных источников найдено с осени 2025 года в ДНР, где наблюдается острый дефицит воды. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Алексей Шебалков.

«С осени проводится доразведка запасов подземных вод. Порядка 11 источников найдено, определяется их дебет. Они будут передаваться на баланс “Воды Донбасса”, — написал Шебалков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в 2025 году в регионе рассматривали возможность искусственного вызова осадков, но от этого варианта отказались из-за угрозы уничтожения ВСУ спецтехники.

Ранее глава Роснедр Олег Казанов сообщил в интервью ТАСС о подготовке к эксплуатации месторождений подземных вод в Донбассе и Новороссии. В ДНР доразведка началась в сентябре 2025 года.