Ливан потребовал от посольства Украины выдать скрывшегося «агента Моссада»

Ливанские власти обратились в посольство Украины в Бейруте с просьбой выдать человека, подозреваемого в сотрудничестве с израильским Моссадом, который укрылся в дипломатическом представительстве. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщило AFP со ссылкой на руководителя Главного управления безопасности Ливана Хасана Шукеира.

По его словам, 10 марта украинское посольство обратилось с просьбой разрешить потерявшему паспорт украинцу покинуть страну через аэропорт Бейрута. При проверке спецслужбы выяснили, что мужчина находится в розыске по подозрению в причастности к ячейке Моссада, планировавшей убийства и взрывы в южных пригородах ливанской столицы.

Как сообщил источник AFP из «Хезболлы», группировка задержала мужчину еще в сентябре. Он припарковал мотоцикл со взрывным устройством, замаскированным под аккумулятор, на дороге, ведущей к аэропорту Бейрута.

6 марта Израиль нанес удар по зданию рядом с местом его содержания. Подозреваемый смог сбежать и укрыться в украинском посольстве. Пять его вероятных сообщников были задержаны и преданы суду.

Кроме того, 6 марта появилась информация о том, что бывший командующий элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани мог быть казнен по подозрению в сотрудничестве с израильской разведкой.

