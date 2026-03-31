Индексация пенсий и ограничение переплат по займам: что изменится в законах РФ с 1 апреля

В России с 1 апреля вступают в силу несколько законов и регулятивных изменений.
ТАСС собрал основное о нововведениях.
Индексация социальных пенсий.
Социальные пенсии в России будут проактивно проиндексированы. Гражданам не нужно будет подавать заявление на получение повышенной выплаты, сообщил Соцфонд России.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил, что социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%.
Средний размер социальной пенсии среди работающих граждан в России в апреле 2026 года составит более 12 тыс. рублей, а среди неработающих — почти 17 тыс. рублей, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Прибавка коснется свыше 4 млн человек, в их числе люди с ограничением по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.
Изменения условий краткосрочных кредитов и рассрочек.
Единые правила для сервисов рассрочки заработают в России с 1 апреля. Теперь поэтапная оплата — не основание повышать цену, следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС.
Цена договора рассрочки будет равна стоимости товара. То есть компании не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи, устанавливая разную цену на покупку в рассрочку и за наличные.
Пользователь сможет досрочно погасить задолженность (полностью или частично), взимать за это комиссию запрещено. Определен максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года — шесть месяцев, с 1 апреля 2028 года — четыре месяца.
Ограничен размер штрафов за просрочку: не больше 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Информация о рассрочках свыше 50 тыс. рублей будет обязательно передаваться в бюро кредитных историй. Это поможет банкам и самому гражданину лучше понимать его долговую нагрузку.
Важные изменения в законодательство затрагивают и сокращение предельной переплаты по краткосрочным потребительским кредитам и займам сроком до одного года со 130% до 100% от суммы основного долга с учетом всех процентов, комиссий, штрафов и пеней.
Новое ограничение жестко фиксирует потолок совокупных платежей: если человек взял в долг 30 тыс. рублей, максимальная сумма, которую с него могут потребовать к возврату, включая все дополнительные расходы, составит не более 60 тыс. рублей, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).
Новые правила распространяются только на договоры, заключенные после 1 апреля 2026 года.
Изменения в сфере здравоохранения.
Вступит в силу расширение перечня обследований новорожденных в рамках неонатального скрининга, следует из приказа Минздрава РФ.
Уточняется, что в перечень врожденных и наследственных заболеваний, по которым проводится расширенный неонатальный скрининг, включены дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADC) — E70.8 МКБ — 10 и Х-сцепленная адренолейкодистрофия.
Оба заболевания являются редкими и передаются по наследственному признаку.
Заселение в отели с «Госуслугами».
Для заселения в отели и другие средства размещения россияне смогут использовать водительское удостоверение, биометрию или «Госуслуги». Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия»).
Дети смогут заселяться в средства размещения в упрощенном порядке с учетом их возраста: для граждан России до 14 лет — при предъявлении свидетельства о рождении и документов родителей или сопровождающего лица с нотариальным согласием от родителей, а подростки от 14 до 18 лет смогут заселяться самостоятельно по личным документам, в том числе с использованием цифровых сервисов — биометрии или портала «Госуслуги», при наличии нотариального согласия от родителей.
При этом изменения не затронут иностранных граждан.
Перерасчет ОСАГО.
Будет произведен автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус (КБМ) — одного из влияющих на стоимость ОСАГО, сообщается на официальном сайте Российского союза автостраховщиков.
Минимальное значение коэффициента КБМ составляет 0,46, а для аварийных водителей максимальный коэффициент может достигать 3,92. То есть для водителей, которые становились виновниками аварий, он увеличится, а для безаварийных — снизится.
При этом при первичном заключении договора ОСАГО коэффициент КБМ в отношении водителя- «новичка» будет равен 1,17. Такое же значение коэффициента КБМ применяется, если к управлению транспортным средством, владелец которого является физическим лицом, допущен неограниченный круг лиц.
Финансовые операции.
Президентом России Владимиром Путиным установлен запрет вывоза из страны в государства — члены Евразийского экономического союза наличных рублей на сумму свыше $100 тыс., рассчитанную по официальному курсу Центрального банка РФ на дату вывоза.
При этом, согласно документу, этот запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действует вне зависимости от суммы, для физлиц установлены исключения.
Также вступают в силу обновленные правила перевода денежных средств, ранее регулируемые приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н, уточнили в пресс-службе.
Регулируются правила заполнения реквизитов исключительно для переводов в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета. Обычные переводы между физическими лицами этот документ не затрагивает.
Маркировка товаров.
Вступает в силу усиленный разрешительный режим продажи маркированных товаров.
Если надзорные органы признают недействительными сертификаты или декларации о соответствии, продажа такой продукции будет автоматически заблокирована системой «Честный знак», сообщил ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).
Такие меры стали ответом на многочисленные случаи выявления фальсифицированных сертификатов, когда продукция ввозилась по документам без реальных испытаний, и теперь использование формально действующего, но не подтвержденного фактическими исследованиями сертификата не позволит легально реализовать товар, указал депутат.
Для потребителя это изменение означает существенное снижение рисков: если товар лежит на полке и продается через кассу, значит, его сертификаты действующие и соответствие требованиям технических регламентов подтверждено, что особенно важно для таких чувствительных категорий, как обувь, шины, влияющие на безопасность, и парфюмерно-косметическая продукция, контактирующая с кожей, считает Чаплин.
ГОСТ на хлеб и чипсы.
С 1 апреля в России вступает в силу обновленный ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки и впервые введенный ГОСТ на картофельные чипсы.
Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт на белый хлеб из пшеничной муки.
Согласно документу, хлеб может выпускаться подовым и формовым, в виде целого изделия или его части, в том числе нарезанным. Для разных видов хлеба нормированы показатели влажности, кислотности и пористости. Поверхность изделий должна быть гладкой, без крупных трещин (более 1 см) и подрывов.
Рекомендуемый срок годности неупакованного хлеба составляет 24 часа, упакованного в потребительскую упаковку — до трех суток. Конкретные сроки годности для упакованной продукции устанавливает изготовитель в зависимости от технологии и используемых материалов.
Также в России впервые будет введен ГОСТ на картофельные чипсы. С текстом документа ознакомился ТАСС.
ГОСТ, в частности, определяет такие характеристики чипсов, как внешний вид, цвет, вкус и запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли. Так, произведенные по ГОСТу чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, иметь характерные для конкретного вида чипсов вкус и запах с ощутимым ароматом используемых вкусо-ароматических добавок или ароматизаторов.
Кроме того, в чипсах из натурального картофеля должно быть не более 45% жира, а в чипсах, полученных из продуктов переработки картофеля и (или) картофельных полуфабрикатов, — не более 35%.