Подъяпольский считает, что каждый хоккеист «Динамо» должен покопаться в себе

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Каждый игрок московского «Динамо» должен покопаться в себе после завершения выступления в сезоне Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский.

Московское «Динамо» заняло 7-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф бело-голубые уступили «Динамо» из Минска со счетом 0−4 в серии.

«Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. Мы понимаем, что у нас хорошая команда, могли идти за кубком», — сказал Подъяпольский.

«Все старались, домашние игры, в принципе, были неплохими. Шансы были и у нас, и у них, но, к сожалению, мы проиграли. Хочется сказать большое спасибо болельщикам, которые не уходили в овертаймах и весь сезон нас поддерживали в тяжелые времена», — добавил вратарь «Динамо».