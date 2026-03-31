Подъяпольский считает, что каждый хоккеист «Динамо» должен покопаться в себе

Московское «Динамо» заняло 7-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф бело-голубые уступили «Динамо» из Минска со счетом 0−4 в серии.
«Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. Мы понимаем, что у нас хорошая команда, могли идти за кубком», — сказал Подъяпольский.
«Все старались, домашние игры, в принципе, были неплохими. Шансы были и у нас, и у них, но, к сожалению, мы проиграли. Хочется сказать большое спасибо болельщикам, которые не уходили в овертаймах и весь сезон нас поддерживали в тяжелые времена», — добавил вратарь «Динамо».