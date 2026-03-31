В Минцифры прокомментировали идею введения административной ответственности за использование VPN

Шадаев: Минцифры против административной ответственности за использование VPN.

Источник: Комсомольская правда

Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN в России. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в письме ассоциации «Мы — ИТ».

Шадаев уточнил, что министерство предпринимает меры для сокращения использования VPN в соответствии с действующим законодательством. По его словам, были предприняты усилия для ограничения доступа к ряду зарубежных платформ.

«Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — добавил министр.

Ранее KP.RU сообщал, что использование VPN может угрожать конфиденциальности россиян. По мнению члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, ряд бесплатных сервисов может собирать личные данные пользователей, а в некоторых случаях они могут содержать вредоносные модули.