БПЛА ударил по офису компании мобильной связи в ОАЭ

Компания Thuraya Telecom подверглась атаке беспилотника в Шардже, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В эмирате Шарджа в ОАЭ беспилотник врезался в административное здание компании Thuraya Telecom, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Компетентные органы эмирата Шарджа сегодня, 30 марта, разбираются с инцидентом, вызванным атакой беспилотника, прилетевшего из Ирана, на административное здание телекоммуникационной компании Thuraya в центральном регионе», — сообщает пресс-служба в социальной сети Х.

Уточняется, что жертв и пострадавших в ходе инцидента нет.

Как ранее писал KP.RU, после атаки беспилотника на небоскреб в Дубае произошел пожар в одной из квартир.

При этом военный эксперт Юрий Кнутов предрек США тысячные потери при операции на остров в Персидском заливе Харк.

В свою очередь Белый дом накануне заявил о намерении Вашингтона заключить сделку с Тегераном до 6 апреля 2026 года.

