БПЛА ударил по офису компании мобильной связи в ОАЭ

В эмирате Шарджа в ОАЭ беспилотник врезался в административное здание компании Thuraya Telecom, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Компетентные органы эмирата Шарджа сегодня, 30 марта, разбираются с инцидентом, вызванным атакой беспилотника, прилетевшего из Ирана, на административное здание телекоммуникационной компании Thuraya в центральном регионе», — сообщает пресс-служба в социальной сети Х.
Уточняется, что жертв и пострадавших в ходе инцидента нет.
