Квартальнов назвал счет в серии плей-офф с «Динамо» «бомбическим результатом»

Минское «Динамо» выиграло в овертайме четвертого матча в Москве со счетом 2:1 и одержало победу в серии — 4−0.
«Реально хороший счет для клуба, сейчас Минск и вся Белоруссия кипит. 4−0 — это бомбический результат, для минского “Динамо” это большой результат. За нас болеет вся страна, ребята это видят», — сказал Квартальнов.
«Мы уважаем соперника, он был достоин тоже победы. Нам пришлось непросто. Что касается того, удобно ли нам, что мы раньше всех вышли в следующий раунд, то иногда это может сыграть в обратную сторону. Хотя это дает возможность залечить болячки», — добавил он.
В четвертьфинале минское «Динамо» сыграет с одной из команд Восточной конференции.