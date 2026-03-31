Квартальнов назвал счет в серии плей-офф с «Динамо» «бомбическим результатом»

Минчане выиграли серию со счетом 4−0.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. «Сухой» счет в серии плей-офф первого раунда Фонбет — Континентальной хоккейной лиги против московского «Динамо» для минского «Динамо» является «бомбическим результатом». Такое мнение журналистам высказал главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов.

Минское «Динамо» выиграло в овертайме четвертого матча в Москве со счетом 2:1 и одержало победу в серии — 4−0.

«Реально хороший счет для клуба, сейчас Минск и вся Белоруссия кипит. 4−0 — это бомбический результат, для минского “Динамо” это большой результат. За нас болеет вся страна, ребята это видят», — сказал Квартальнов.

«Мы уважаем соперника, он был достоин тоже победы. Нам пришлось непросто. Что касается того, удобно ли нам, что мы раньше всех вышли в следующий раунд, то иногда это может сыграть в обратную сторону. Хотя это дает возможность залечить болячки», — добавил он.

В четвертьфинале минское «Динамо» сыграет с одной из команд Восточной конференции.