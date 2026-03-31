Шадаев: Перед Минцифры поставлена задача снизить использование VPN в России

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Максут Шадаев якобы предложил ввести коммерческую основу для использования VPN-сервисов и ограничить доступ к цифровым ресурсам для пользователей, применяющих технологии обхода блокировок. 28 марта министр цифрового развития провёл две встречи с представителями бизнеса. На первой присутствовали ведущие операторы связи, а на второй — участники рынка цифровых платформ и онлайн-торговли, в том числе крупные маркетплейсы. В ходе обсуждений, как отмечается в публикации, операторам было предложено ввести тарифы за превышение лимита в 15 ГБ международного трафика в месяц при использовании мобильных сетей.