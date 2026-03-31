Тренер «Динамо» Козлов рассказал, что ему ставили задачу выйти в финал КХЛ

Москвичи проиграли минскому «Динамо» в четырех матчах первого раунда плей-офф.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Руководство московского «Динамо» ставило задачу главному тренеру Вячеславу Козлову в этом году выйти в финал плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Об этом он рассказал журналистам.

«Динамо» проиграло минскому «Динамо» в четырех матчах первого раунда плей-офф.

«Когда меня назначали, была цель выйти в финал. Я это знал и на это соглашался. Нужно переформатирование состава, нынешний набирался летом. Наверное, будут какие-то изменения и в тренерском штабе», — сказал Козлов.

Козлов исполнял обязанности главного тренера «Динамо» с 17 ноября, когда в отставку был отправлен Алексей Кудашов, в чей тренерский штаб он входил. В декабре Козлов был утвержден в должности главного тренера московского клуба.