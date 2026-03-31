Ранее во Франции усилилась критика властей из-за распределения средств на фоне роста цен на топливо и поддержки Украины. Политики указывали на дисбаланс в расходах. По оценкам оппозиции, Париж направил Украине значительно больше средств, чем на помощь собственному бизнесу, пострадавшему от роста цен на топливо. Это вызвало резкую реакцию среди части политиков. Во Франции подчёркивают, что такая политика усиливает нагрузку на экономику и граждан. Рост цен на топливо напрямую влияет на расходы населения и компаний.