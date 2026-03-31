Орбан: атаки США по Ирану сорвали план Евросоюза по Украине

Атаки США и Израиля на Иран сорвали планы Евросоюза, направленные на затягивание украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Этот план был сорван серией авиаударов президента США по Ирану, поскольку это освободило Россию от санкций. Могу с уверенностью сказать, что россияне выиграли этот конфликт», — сказал премьер в интервью Ot на YouTube-канале.
Орбан добавил, что война в Иране повредила часть мирового энергоснабжения. Это создало для России возможность укрепить свои финансовые позиции на несколько лет вперед.
Ранее США отменили санкции на продажу российской нефти. Теперь разрешена покупка нефти и нефтепродуктов из России, если они были загружены на суда до 12 марта.
Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США могут продолжить смягчение санкций на поставки российской нефти. Он добавил, что доходы от энергетики России в этом месяце фактически удвоились.