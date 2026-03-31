С 1 апреля банки установят новые ставки по ипотеке. Что ждёт заёмщиков

— Комбо-ипотека (комбинированная семейная ипотека) — это объединение льготной семейной ипотеки (до 6%) с рыночной ставкой в одном кредите. Она позволяет превысить лимиты госпрограммы (в регионах применяется к сумме до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн рублей), сохраняя низкую ставку на часть суммы. По комбо-ипотеке максимальная сумма кредита — 30 миллионов рублей. Как считается средневзвешенная ставка? На 12 миллионов кредита — 6%, на всё, что свыше, — рыночная ставка. При этом стоимость квартиры может быть больше чем 30 миллионов. Дело в том, что стоимость квартиры в кредит составляет не более 80%. И вот эти 80% — это как раз максимум 30 миллионов, — рассказала Елена Кудрявцева.