Мошенники придумали схемы, вынуждающие жертв им перезвонить

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мошенники придумали 32 варианта преступной схемы, которая вынуждает жертв, использующих электронные подписи, перезвонить злоумышленникам, сообщает компания F6.
Целью мошенников стали россияне, которые используют электронные подписи. Как сообщили в компании, с 26 марта злоумышленники от имени федерального ведомства рассылают электронные письма, в которых сообщают об авторизации с помощью электронной подписи, «выгрузке документов и предлагают перезвонить по мобильному номеру».
«Всего преступники придумали 32 различные темы для мошеннических рассылок. Новый способ направлен против пользователей, которые требуют электронную подпись для доступа к государственным и коммерческим сервисам. Письма распространяются ежедневно, в том числе в выходные дни. Предположительно, рассылки ведутся со скомпрометированных почтовых ящиков», — пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на F6.
Главный специалист компании Дмитрий Дудаков добавил, что мошенники используют схему с обратным звонком в стремлении обойти антифрод-системы и понизить бдительность пользователей, которые принимают решение перезвонить сами, сама схема постоянно меняется, атаки становятся более целенаправленными и выходят на новый уровень.