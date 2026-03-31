Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники придумали схемы, вынуждающие жертв им перезвонить

«Лента.ру»: мошенники придумали 32 варианта схемы, вынуждающей жертв перезвонить.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мошенники придумали 32 варианта преступной схемы, которая вынуждает жертв, использующих электронные подписи, перезвонить злоумышленникам, сообщает компания F6.

Целью мошенников стали россияне, которые используют электронные подписи. Как сообщили в компании, с 26 марта злоумышленники от имени федерального ведомства рассылают электронные письма, в которых сообщают об авторизации с помощью электронной подписи, «выгрузке документов и предлагают перезвонить по мобильному номеру».

«Всего преступники придумали 32 различные темы для мошеннических рассылок. Новый способ направлен против пользователей, которые требуют электронную подпись для доступа к государственным и коммерческим сервисам. Письма распространяются ежедневно, в том числе в выходные дни. Предположительно, рассылки ведутся со скомпрометированных почтовых ящиков», — пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на F6.

Главный специалист компании Дмитрий Дудаков добавил, что мошенники используют схему с обратным звонком в стремлении обойти антифрод-системы и понизить бдительность пользователей, которые принимают решение перезвонить сами, сама схема постоянно меняется, атаки становятся более целенаправленными и выходят на новый уровень.