Хоккеист Пыленков не пожалел, что остался в московском «Динамо»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Хоккеист Даниил Пыленков не пожалел о подписании нового контракта с московским «Динамо» в мае прошлого года. Об этом защитник рассказал журналистам.
Московское «Динамо» заняло 7-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф бело-голубые уступили «Динамо» из Минска со счетом 0−4 в серии. Контракт Пыленкова с бело-голубыми действует до окончания следующего сезона. По ходу сезона «Динамо» покинули главный тренер Алексей Кудашов и специалист по защитникам Андрей Скопинцев.
«Всему свое время. Я не пожалел, у нас хорошие команда и коллектив. К сожалению, так получилось, что в этом сезоне от нас ушли Алексей Николаевич и Андрей Борисович. Потом команда собралась, но плей-офф не удался, забили мало голов, поэтому такой результат», — отметил Пыленков.
По итогам регулярного чемпионата Пыленков забросил 9 шайб и сделал 45 результативных передач, заняв второе место в списке бомбардиров среди защитников. «Надеюсь, что прорывной сезон у меня еще впереди. Но да, этот сезон я провел хорошо. Спасибо партнерам, всем, кто был на этой лавке», — сказал Пыленков.
Капитан московского «Динамо» Игорь Ожиганов подчеркнул, что в серии плей-офф с минским «Динамо» российская команда поздно сделала выводы. «Мы перестроились и начали правильно играть в московских матчах. За эти две игры не стыдно, были заряд и желание. Но было много упущено», — резюмировал Ожиганов.