В Израиле шампанским отпраздновали принятие закона о смертной казни

В Израиле отпраздновали принятие закона о смертной казни для террористов, подняв бокалы с шампанским. Видео с торжества разместил министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир в телеграм-канале.
Министр национальной безопасности и его соратники отметили это событие, выпив в честь нового закона. На опубликованных кадрах видно, как Бен-Гвир вместе с коллегами поднимает бокалы.
Напомним, израильский парламент одобрил законопроект о введении смертной казни для террористов. Закон был принят в третьем, окончательном чтении 62 голосами из 120 депутатов Кнессета.
Как писал KP.RU, в числе сторонников закона оказался и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Исполнение приговора будет происходить через повешение. Против этой меры выступили 48 парламентариев. Оппозиция назвала этот закон позорным.