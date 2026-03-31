31 марта в календаре: день лимонов и апельсинов и праздник разноцветных глаз

Звезды кажутся мельче обычного — к дождю. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету. Мать-и-мачеха цветет — к теплой погоде. Комары появились — к ясной погоде. В лесу кружатся комары — будет много ягод. Лебеди прилетели — к теплу. Убить комара в этот день — 40 грехов искупить. Мошкара кружится — к хорошему урожаю грибов. Коли на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит, начало апреля будет тёплым. Дым от костра клубится, стелется по земле, «выедает» глаза — к ухудшению погоды. Снег в конце марта скоро тает и вода дружно бежит — жди лето мокрое. Сильный ветер во время осадков при плюсовой температуре — к скорому прекращению снега и резкому потеплению. Прилетит кулик из-за моря, принесет весну из загорья. Снег долго лежит грудами — скотине легкий год (будет много корму). Если ворона высоко вьет гнездо — возможно половодье. В полях снег рыхлый и шершавый — к плохому урожаю. В лесу много комаров — к хорошему урожаю овса. Тот, кто в этот день родился, будет счастлив в первую половину своей жизни. Если у вас растет маленький ребенок, в этот день нельзя никому давать соль и хлеб, чтобы вместе с этими продуктами счастливая доля вашего малыша не упорхнула за ворота. Вечером, когда купаете ребенка, не открывайте дверь чужому человеку, чтобы не случилось несчастья. Нельзя покупки на Трофима делать — удачи не принесут. В последний день марта нельзя занимать и одалживать деньги — много долгов в этом году будет. В гости ходить не следует — можно оставить свою удачу в чужом доме. Стричь волосы и ногти в этот день — к мелким житейским неприятностям. Если в этот день вы купаете ребенка, воду после купания надо вылить во дворе со словами: «Вода в землю — дитя в рост». Тогда ваш малыш будет расти еще быстрее.