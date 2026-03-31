31 марта в календаре: день лимонов и апельсинов и праздник разноцветных глаз

Какой сегодня праздник.
День лимонов и апельсинов Международный день «Бросай свою ненавистную работу» Праздник разноцветных глаз Бубуйный день Международный день декольте День обрядов и традиций День Эйфелевой башни День газовой горелки Бунзена День резервного копирования, Всемирный день бэкапа Всемирный день липодистрофии Международный день «Обними медиевиста» День памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского Зороастрийский праздник Огня воинов Католический Великий вторник.
Именины.
Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.
Кирилл — дери полоз.
В этот день православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в 4 веке.
Свое прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.
В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.
События.
1814 год — русские и союзные войска вступили в Париж.
1889 год — в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.
1893 год — Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную «молнией».
1901 год — выпущен первый автомобиль марки «Mercedes-Benz».
1902 год — заключен контракт на право сборки в России автомобилей марки «Даймлер».
1917 год — Дания официально передала под управление США южную часть Виргинских островов.
1923 год — в Нью-Йорке завершился первый в истории танцевальный марафон.
1943 год — завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны.
1954 год — СССР обратился к НАТО с инициативой принять его в члены организации, Североатлантический альянс через некоторое время отверг это предложение.
1955 год — Советское правительство приняло решение возвратить ГДР сокровища Дрезденской галереи.
1966 год — в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны.
1967 год — после решения Франции о выходе из военной организации НАТО штаб-квартира организации была переведена из Парижа в столицу Бельгии Брюссель.
1971 год — под Ворошиловградом произошла катастрофа самолёта Ан-10А Приволжского УГА Аэрофлота, погибли 65 человек.
1989 год — Сергей Пряхин стал первым в истории советским хоккеистом, который официально принял участие в матче НХЛ.
1990 год — основана Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.
1991 год — на референдуме в Грузии 99% населения голосует за независимость.
1999 год — состоялась премьера научно-фантастического фильма «Матрица» (18+).
2005 год — открыта третья по величине карликовая планета Солнечной системы — Макемаке.
В этот день родились.
Рене Декарт (1596 — 1650 г.), французский философ, математик, физик, физиолог.
Иоганн Себастьян Бах (1685 — 1750 г.), немецкий композитор, органист, музыкальный педагог.
Йозеф Гайдн (1732 — 1809 г.), австрийский композитор, представитель венской классической школы.
Александр Введенский (1856 — 1925 г.), русский философ, психолог, логик.
Роман Клейн (1858 — 1924 г.), русский и советский архитектор, реставратор и преподаватель.
Александра Коллонтай (1872 — 1952 г.), русская революционерка, советский государственный деятель, дипломат.
Сергей Дягилев (1872 — 1929 г.), русский театральный и художественный деятель, писатель, меценат.
Корней Чуковский (1882 — 1969 г.), русский поэт и литературовед, автор детских стихотворных сказок.
Лиз Клэйборн (1929 — 2007 г.), американский модельер-дизайнер.
Тамара Тышкевич (1931 — 1997 г.), советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.
Александр Збруев (1938 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Владимир Винокур (1948 г.), советский и российский артист эстрады, певец, телеведущий, Народный артист РСФСР.
Лайма Вайкуле (1954 г.), советская и латвийская эстрадная певица, актриса, Народная артистка Латвии.
Павел Буре (1971 г.), советский и российский хоккеист, призер Олимпийских игр.
Алёна Бабенко (1971 г.), актриса театра, кино и телевидения, продюсер, заслуженная артистка России.
Натали (1974 г.), советская и российская певица, автор песен, актриса, телеведущая.
Народные приметы.
Звезды кажутся мельче обычного — к дождю. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету. Мать-и-мачеха цветет — к теплой погоде. Комары появились — к ясной погоде. В лесу кружатся комары — будет много ягод. Лебеди прилетели — к теплу. Убить комара в этот день — 40 грехов искупить. Мошкара кружится — к хорошему урожаю грибов. Коли на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит, начало апреля будет тёплым. Дым от костра клубится, стелется по земле, «выедает» глаза — к ухудшению погоды. Снег в конце марта скоро тает и вода дружно бежит — жди лето мокрое. Сильный ветер во время осадков при плюсовой температуре — к скорому прекращению снега и резкому потеплению. Прилетит кулик из-за моря, принесет весну из загорья. Снег долго лежит грудами — скотине легкий год (будет много корму). Если ворона высоко вьет гнездо — возможно половодье. В полях снег рыхлый и шершавый — к плохому урожаю. В лесу много комаров — к хорошему урожаю овса. Тот, кто в этот день родился, будет счастлив в первую половину своей жизни. Если у вас растет маленький ребенок, в этот день нельзя никому давать соль и хлеб, чтобы вместе с этими продуктами счастливая доля вашего малыша не упорхнула за ворота. Вечером, когда купаете ребенка, не открывайте дверь чужому человеку, чтобы не случилось несчастья. Нельзя покупки на Трофима делать — удачи не принесут. В последний день марта нельзя занимать и одалживать деньги — много долгов в этом году будет. В гости ходить не следует — можно оставить свою удачу в чужом доме. Стричь волосы и ногти в этот день — к мелким житейским неприятностям. Если в этот день вы купаете ребенка, воду после купания надо вылить во дворе со словами: «Вода в землю — дитя в рост». Тогда ваш малыш будет расти еще быстрее.
