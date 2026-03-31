Гражданина Украины подозревают в связях с израильскими спецслужбами: подробности

Официальный Бейрут запросил у посольства Украины в Ливане выдачу подозреваемого в связях с израильским Моссадом. Утверждается, что этот человек укрывается на территории украинской дипмиссии. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на слова на руководителя Главного управления безопасности Ливана Хасана Шукеира.
10 марта дипломаты из посольства Украины попросили разрешить гражданину Украины, лишившемуся паспорта, вылететь через бейрутский аэропорт. Когда спецслужбы проверили его данные, выяснилось, что он разыскивается по подозрению в связях с группировкой Моссада, готовившей убийства и взрывы в южных пригородах Бейрута.
По данным источника в «Хезболле», мужчину задержали еще в сентябре за установку мотоцикла со взрывчаткой у дороги к аэропорту Бейрута. После израильского удара 6 марта он сбежал из-под стражи и укрылся в посольстве Украины. Пятерых предполагаемых сообщников арестовали и отдали под суд.