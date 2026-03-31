Гражданина Украины подозревают в связях с израильскими спецслужбами: подробности

AFP: Ливан просит посольство Украины выдать предполагаемого агента Моссада.

Источник: Комсомольская правда

Официальный Бейрут запросил у посольства Украины в Ливане выдачу подозреваемого в связях с израильским Моссадом. Утверждается, что этот человек укрывается на территории украинской дипмиссии. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на слова на руководителя Главного управления безопасности Ливана Хасана Шукеира.

10 марта дипломаты из посольства Украины попросили разрешить гражданину Украины, лишившемуся паспорта, вылететь через бейрутский аэропорт. Когда спецслужбы проверили его данные, выяснилось, что он разыскивается по подозрению в связях с группировкой Моссада, готовившей убийства и взрывы в южных пригородах Бейрута.

По данным источника в «Хезболле», мужчину задержали еще в сентябре за установку мотоцикла со взрывчаткой у дороги к аэропорту Бейрута. После израильского удара 6 марта он сбежал из-под стражи и укрылся в посольстве Украины. Пятерых предполагаемых сообщников арестовали и отдали под суд.

Ранее МИД Ливана объявило посла Ирана Мохаммада Резы Шейбани персоной нон грата.

«Моссад» разведка Израиля, известная на весь мир успешными шпионскими операциями
«Моссад» — одно из самых известных и влиятельных разведывательных агентств в мире. Его деятельность охватывает широкий спектр операций: от сбора разведывательных данных до проведения секретных операций за рубежом. В материале разбираем, что такое «Моссад», каковы его основные цели, задачи, а также его роль в международной политике и жизни Израиля.
