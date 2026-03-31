Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские синхронисты вернулись в Москву после этапа Кубка мира в Париже

Российская команда на этапе Кубка мира в Париже заняла первое место, завоевав 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию прилетела в Москву после участия в этапе Кубка мира в Париже. Об этом сообщает корр. ТАСС.

Борт с российской командой приземлился в аэропорту «Внуково».

Российская команда на этапе Кубка мира в Париже заняла первое место, завоевав 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Золото в технической и произвольной программах в группе завоевали Елизавета Минаева, Майя Дорошко, Александра Шмидт, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Валентина Герасимова, Александра Кузнецова, Валерия Плеханова. В дуэтах две победы одержали Дорошко, Минаева и Шмидт, в микст-дуэте первыми стали Захар Трофимов и Алина Румянцева. Две серебряные награды российской команде принесли Герасимова и Черезова, в соло две бронзовые медали завоевала Плеханова.

Спортсмены из России и Белоруссии выступали на турнире в Париже в нейтральном статусе. Следующий этап Кубка мира пройдет с 1 по 3 мая в Китае.

