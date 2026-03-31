Российские синхронисты вернулись в Москву после этапа Кубка мира в Париже

Российская команда на этапе Кубка мира в Париже заняла первое место, завоевав 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Золото в технической и произвольной программах в группе завоевали Елизавета Минаева, Майя Дорошко, Александра Шмидт, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Ольга Тютюник, Кира Черезова, Валентина Герасимова, Александра Кузнецова, Валерия Плеханова. В дуэтах две победы одержали Дорошко, Минаева и Шмидт, в микст-дуэте первыми стали Захар Трофимов и Алина Румянцева. Две серебряные награды российской команде принесли Герасимова и Черезова, в соло две бронзовые медали завоевала Плеханова.