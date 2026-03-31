В ГД предложили расширить перечень оснований для отставки чиновников

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увольнять чиновников, действия или бездействие которых приводят к ущербу для граждан или юридических лиц, затрудняя или лишая их возможности реализовывать свои законные права, а также вынуждая обращаться в судебные органы.
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
«ЛДПР считает целесообразным внесение изменений в российское законодательство о государственной гражданской и муниципальной службе путем дополнения перечня оснований для прекращения полномочий должностных лиц, замещающих соответствующие должности в федеральных органах исполнительной власти, исполнительных органах субъектов РФ и органах местного самоуправления», — сказано в документе.
Проект предлагает закрепить отдельное основание увольнения, если действия (бездействие) должностного лица «систематически приводят к значительному ущербу граждан или юридических лиц, существенно затрудняя или лишая их возможности реализации законных прав и интересов, а также вынуждая обращаться в судебные органы для восстановления этих прав».
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, ЛДПР регулярно получает жалобы граждан на чиновников.
«За каждым обращением стоит реальный человек, оставшийся без своевременных выплат, нужных документов и положенных по закону льгот или понесший сильные убытки из-за обычной чиновничьей лени, равнодушия», — подчеркнул он.
Лидер партии отметил, что работа чиновников — не перекладывать бумажки, а реально помогать людям.