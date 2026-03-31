Карякин: Есипенко играет неплохо, но ему не хватает уверенности

Есипенко в двух первых турах турнира претендентов проиграл и сыграл вничью.

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому шахматисту Андрею Есипенко не хватает уверенности на турнире претендентов, но играет он неплохо. Об этом ТАСС заявил гроссмейстер, сенатор Сергей Карякин.

Есипенко во втором туре сыграл вничью белыми фигурами с американцем Хикару Накамурой. После двух туров у россиянина пол-очка. Соревнования проходят на Кипре.

«Андрею в любом случае желаю найти свою игру — еще даже близко ничего не потеряно. Я сам начинал турнир претендентов с поражений, — сказал Карякин. — Тут без поражения на таком длительном этапе обойтись сложно. Просто самое главное — это начать хорошо играть. Играет он, в принципе, неплохо. И во второй партии давил. Но пока что определенной уверенности не хватает. Но посмотрим, все впереди. И если будет хорошо играть, то и результаты, и очки придут обязательно. Желаю удачи Андрею».

В турнире предусмотрено два круга и 14 туров, все участники сыграют каждый с каждым по два раза — соответственно белыми и черными фигурами. Заключительные партии запланированы на 15 апреля. В случае необходимости 16 апреля пройдет тай-брейк.