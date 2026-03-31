Полиция Чехии задержала пятого подозреваемого в поджоге оборонного предприятия

В Чехии задержан пятый подозреваемый в поджоге завода по производству оптики и беспилотников, которые, предположительно, поставлялись на Украину. Подробности о задержанном не приводятся. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщило Reuters.
Ранее полиция задержала гражданина Египта и гражданку Чехии. Еще один подозреваемый — гражданин США — был задержан в Словакии. О четвертом задержанном данные не публиковались.
Пожар на предприятии LPP Holding в Пардубице произошел 20 марта. На заводе производят беспилотники, которые Чехия поставляет Украине. Первых троих подозреваемых задержали 24 марта, еще одного — 28 марта, говорится в сообщении.
Тем не менее, 20 марта сообщалось, что ответственность за поджог взяла на себя группа, называющая себя The Earthquake Faction. Ее представители заявили, что завод является ключевым для европейских операций одного из крупнейших производителей вооружений Израиля.
В этот же день самолет с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем на борту развернулся в сторону Праги после сообщений о возможном теракте в стране.