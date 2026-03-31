На 10 реках РФ ожидается подъем уровня воды до опасных отметок

Это может случиться в ближайшие трое суток, сообщила синоптик Марина Макарова.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Уровень воды будет достигать отметки опасного явления в ближайшие дни на реках Протва, Катыш, Нерская, Северка, Пахра, Озерна, Нара, Лусянка, Истра и Ока. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В ближайшие трое суток ожидается достижение уровня воды опасной отметки с возможностью ее превышения на таких реках как Протва — у города Верея, на реке Катыш — у села Троицкое и на реке Нерская — у города Куровского. Затопление поймы возможно на реках Северка, Пахра, Нерская и Катыш», — сказала она.

Макарова уточнила, что в ближайшие трое суток уровень воды приблизится к опасной отметке также в поймах рек Озерна, Нара, Лусянка, Истра и Ока, с возможностью выхода воды на пойму.