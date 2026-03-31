UKMTO: нефтяной танкер загорелся у берегов ОАЭ после попадания снаряда

Нефтяной танкер был поражен снарядом и загорелся у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании при британских ВМС (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 31 морской миле к северо-западу от Дубая, ОАЭ. Сотрудник безопасности компании сообщил о попадании неопознанного снаряда в правый борт танкера», — говорится в сообщении.
По данным управления, на судне возник пожар. Экипаж нефтяного танкера не пострадал.
Ранее в Черном море неизвестная группа беспилотников атаковала турецкий танкер, перевозящий 140 тысяч тонн нефти. Инцидент произошел на расстоянии около 15 миль от Босфора. На борту судна произошел взрыв. В результате были повреждены мостик и машинное отделение.