UKMTO: нефтяной танкер загорелся у берегов ОАЭ после попадания снаряда

В 31 миле к северо-западу от Дубая в танкер попал неопознанный снаряд.

Источник: Комсомольская правда

Нефтяной танкер был поражен снарядом и загорелся у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании при британских ВМС (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 31 морской миле к северо-западу от Дубая, ОАЭ. Сотрудник безопасности компании сообщил о попадании неопознанного снаряда в правый борт танкера», — говорится в сообщении.

По данным управления, на судне возник пожар. Экипаж нефтяного танкера не пострадал.

Ранее в Черном море неизвестная группа беспилотников атаковала турецкий танкер, перевозящий 140 тысяч тонн нефти. Инцидент произошел на расстоянии около 15 миль от Босфора. На борту судна произошел взрыв. В результате были повреждены мостик и машинное отделение.

Как сообщал KP.RU, вооруженные силы Ирана нанесли удар по нефтяному танкеру, который шел под флагом США. По данным центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия», судно поразили у побережья Кувейта. В результате на танкере возник пожар.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией.
