Telegraph: госслужащие Британии из-за войны в Иране попросили вернуть удаленку

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Британские госслужащие потребовали разрешить им работать из дома на фоне роста стоимости жизни, вызванной войной США и Израиля против Ирана. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на профсоюз государственных и коммерческих услуг (Public and Commercial Services Union, PCS), который объединяет около 200 тыс. госслужащих и персонал частных компаний, работающих по госконтрактам.
Он требует отменить правило, по которому сотрудники должны работать из офиса не менее трех раз в неделю. Как говорится в заявлении профсоюза, конфликт на Ближнем Востоке «оборачивается увеличением расходов для работников, которые и так с трудом сводят концы с концами».
PCS также указывает на то, что война в Иране уже привела к росту стоимости автомобильного топлива, а счета за электричество, по прогнозам, должны вырасти на 20%. Ожидаются также подорожание продовольствия и рост стоимости кредитов.
По информации издания, правящая Лейбористская партия не склонна менять правила и возвращаться к практике удаленной работы, получившей распространение во время пандемии.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Правительство Ирана также приняло решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта несколько танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.