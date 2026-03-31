«Старая школа»: в Совфеде раскрыли, как США хотят обновить гегемонию

США пытаются восстановить свою гегемонию через контроль над мировыми ресурсами. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что США уже не могут управлять миром, как раньше, через контроль над территориями.
«Гегемония, основанная на контроле территорий, прежде всего военными средствами, очень дорогостояща. Теперь США пытаются обновить свою гегемонию через контроль над ресурсами», — написал он в телеграм-канале.
Пушков добавил, что для президента США Дональда Трампа вся его внешняя политика вращается вокруг контроля над ресурсами. По его словам, это напоминает «старую школу классического империализма».
Ранее Трамп заявил, что США планируют захватить иранскую нефть. Он рассматривает этот шаг как аналогичный операции в Венесуэле. Там Америка стремится взять под контроль нефтяную промышленность страны. Глава Белого дома отмечал, что США получили от Каракаса более 80 млн баррелей нефти.