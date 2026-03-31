Минцифры заявило о необходимости снизить использование VPN в России

Минцифры России обязано реализовать задачу по снижению использования VPN. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил глава ведомства Максут Шадаев в профильном сообществе «МИТ — Мы ИТ» в мессенджере Max.
По его словам, это связано с принятыми решениями по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми долго и безрезультатно пытались договориться о выполнении требований российского законодательства.
— Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN, — говорится в сообщении.
Министр отметил, что ведомство готово искать решения по этому вопросу, признав наличие множества нюансов, включая доступы разработчиков и встроенную оплату. При этом он подчеркнул, что Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN. По его словам, обсуждаемые меры являются сложным компромиссом, но другие варианты были бы намного хуже.
Более 20 VPN-сервисов исчезли из российского App Store. В Apple заявили, что удаление приложений произошло по требованию Роскомнадзора. Один из разработчиков после скрытия приложений получил от корпорации письмо с пояснением, что программы содержат нелегальный контент, нарушающий российское законодательство, из-за чего их доступность в России ограничена.