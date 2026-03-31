Россиянам напомнили о 32 вариантах обмана с обратным перезвоном: что важно знать

Мошенники используют не менее 32 схем с целью вынудить обладателей электронной подписи самим позвонить преступникам. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на компанию F6.
По данным F6, атаке подверглись российские пользователи электронных подписей. Всего преступники придумали 32 различные темы для мошеннических рассылок на эту тему.
Начиная с 26 марта злоумышленники, маскируясь под федеральное ведомство, направляют жертвам письма по электронной почте. В них говорится о прошедшей авторизации с использованием электронной подписи и «выгрузке документов», после чего адресату предлагается перезвонить по указанному мобильному номеру.
«Письма распространяются ежедневно, в том числе в выходные дни. Предположительно, рассылки ведутся со скомпрометированных почтовых ящиков», — говорится в сообщении.
По словам главного специалиста компании Дмитрия Дудакова, мошенники используют обратный звонок, чтобы обойти антифрод-системы и усыпить бдительность пользователей. Схема постоянно меняется, атаки становятся более целенаправленными и выходят на новый уровень.
