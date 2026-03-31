В ГД предложили ввести новое условие для увольнения чиновников: подробности

В Госдуме предложили увольнять чиновников за действия или бездействие, которые наносят ущерб гражданам и компаниям. Уточняется, что мера касается тех действий, которые препятствуют осуществлению ими законных прав либо вынуждают их добиваться справедливости через суды. Инициативу на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил депутат ГД Леонид Слуцкий.
Текст документа есть у РИА Новости. Слуцкий рассказал, что в партию ЛДПР постоянно обращаются граждане с жалобами на чиновников.
«За каждым обращением стоит реальный человек, оставшийся без своевременных выплат, нужных документов и положенных по закону льгот или понесший сильные убытки из-за обычной чиновничьей лени, равнодушия», — пояснил парламентарий.
Депутат заявил, что чиновники должны не перекладывать бумажки, а помогать людям.
При этом на днях в Госдуму внесли проект об ужесточении контроля за доходами и переводами физлиц.