Новый законопроект об ужесточении налогового контроля внесли в Госдуму

Правительство России в понедельник, 30 марта, внесло в Государственную думу законопроект, направленный на противодействие уклонению от уплаты налогов и обеспечение полноты их сбора. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает введение контроля за ценами на товары, ввозимые из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для расчета НДС, а также обязательное присвоение ИНН всем владельцам банковских счетов. Кроме того, поправки наделяют Федеральную налоговую службу (ФНС) правом получать от Банка России сведения о гражданах, имеющих признаки ведения незадекларированной предпринимательской деятельности.
В документе отмечается, что в случае принятия законопроект будет приносить в федеральный бюджет не менее 49 миллиардов рублей ежегодно с 2027 года. Документ вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования, при этом норма о ценовом контроле импорта из государств ЕАЭС начнет действовать с 1 января 2027 года.
Ранее статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что Минфин России в настоящее время не рассматривает введение дополнительного налогообложения банковских операций. По его словам, ведомство продолжает мониторить правоприменение изменений, принятых в прошлом году.
Федеральная налоговая служба России начала считать банковский кэшбэк инвестиционным доходом и взимать с него 15 процентов налога на доходы физических лиц. Первым с такими изменениями столкнулся мужчина, накопивший 480 тысяч рублей посредством бонусов по премиальной карте.