«Никаких шашлыков!»: россиянам напомнили о штрафах за разведение огня во дворах

Жарить шашлыки в дворах многоквартирных домов, на балконах и в квартирах запрещено, это может привести к штрафу. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Важно помнить, что нельзя разводить огонь в квартире и в местах общего пользования. Никаких шашлыков на балконах и во дворах многоквартирных домов быть не может!» — подчеркнул депутат.
Колунов добавил, что за жарку шашлыков на балконе или в местах общего пользования физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей. Юридическое лицо может быть оштрафовано до 400 тысяч рублей, если это не привело к возгоранию, ущербу или гибели людей.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 марта владельцы всех земельных участков, включая дачные, обязаны бороться с опасными инвазивными растениями. Юрист Илья Русяев уточнил, что поправки касаются видов, которые наносят ущерб природе или здоровью людей. Штрафы для физических лиц за оставление опасных сорняков составляют от 20 до 50 тысяч рублей.