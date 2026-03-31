Габдуллин заявил, что российская школа синхронного плавания «непотопляема»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российская школа синхронного плавания продолжает показывать истинную красоту, несмотря на международные санкции. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.
В ночь на вторник сборная России по синхронному плаванию вернулась в Москву из Парижа, где выступала на этапе Кубка мира.
«Наши девочки выступили на международном старте. Российская школа непотопляема, — отметил Габдуллин. — Как бы нас ни банили, ни ограничивали. Истинную красоту могут показать только русские спортсмены».
«Российская школа синхронного плавания — это победа. И все соперники на международной арене ждали нашего возвращения. Только соревнуясь с лучшими, нашими русалками можно почувствовать себя чемпионом», — добавил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России.
Сборная России на этапе Кубка мира, выступая в нейтральном статусе, завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.