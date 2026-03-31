Al Jazeera: ни одно судно враждебных Ирану стран не прошло через Ормуз

С начала блокировки Ираном Ормузского пролива ни одно судно, направлявшееся с грузами во враждебные страны, не пересекало его.

Источник: Аргументы и факты

После введения Ираном ограничений в Ормузском проливе ни одно судно с грузами, предназначенными для недружественных стран, не смогло пройти через этот маршрут, сообщает телеканал Al Jazeera. Такая политика, как отмечается, будет сохраняться и в дальнейшем.

Сообщается, что Тегеран усилил контроль за судоходством в регионе, и теперь движение через пролив осуществляется только при строгом соблюдении установленных процедур. В частности, проверяются документы и согласовываются условия прохода.

По данным источника, ни одно судно не пересекает пролив без предварительного одобрения со стороны иранских властей. Эти меры направлены на ужесточение контроля над ключевым транспортным коридором и обеспечение национальных интересов страны.

Ранее сообщалось, что Иран планирует установить в Ормузском проливе новый режим, в рамках которого он будет взимать пошлину за проход судов и обеспечивать их безопасность.

