Al Jazeera: ни одно судно враждебных Ирану стран не прошло через Ормуз

После введения Ираном ограничений в Ормузском проливе ни одно судно с грузами, предназначенными для недружественных стран, не смогло пройти через этот маршрут, сообщает телеканал Al Jazeera. Такая политика, как отмечается, будет сохраняться и в дальнейшем.