Al Jazeera: ни одно судно враждебных Ирану стран не прошло через Ормуз

После введения Ираном ограничений в Ормузском проливе ни одно судно с грузами, предназначенными для недружественных стран, не смогло пройти через этот маршрут, сообщает телеканал Al Jazeera. Такая политика, как отмечается, будет сохраняться и в дальнейшем.
Сообщается, что Тегеран усилил контроль за судоходством в регионе, и теперь движение через пролив осуществляется только при строгом соблюдении установленных процедур. В частности, проверяются документы и согласовываются условия прохода.
По данным источника, ни одно судно не пересекает пролив без предварительного одобрения со стороны иранских властей. Эти меры направлены на ужесточение контроля над ключевым транспортным коридором и обеспечение национальных интересов страны.
Ранее сообщалось, что Иран планирует установить в Ормузском проливе новый режим, в рамках которого он будет взимать пошлину за проход судов и обеспечивать их безопасность.