В Совфеде предупредили о новой мошеннической схеме

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мошенники обманывают подростков-геймеров, заманивая их возможностью бесплатно получить уникальные предметы в играх через установку вредоносных приложений, рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин.
«В мессенджерах появляются каналы и чаты для фанатов популярных игровых проектов. В них предлагают то, что всегда вызывает интерес у молодой аудитории: бесплатные модификации, уникальные улучшения, ускоренную “прокачку” персонажа и редкие предметы. Организаторы таких чатов серьезно подходят к оформлению и делают всё, чтобы не вызвать подозрений», — сказал Шейкин.
После этого, добавил политик, подростка ведут «по цепочке», заставив его подписаться на несколько тематических каналов, чтобы тем самым отбросить все подозрения насчет возможного мошенничества.
«Финальный шаг — загрузка файла не из официального магазина приложений, а напрямую через бота в мессенджере. Пользователя просят разрешить установку расширения из неизвестных источников, а также, разумеется, отключить системные предупреждения и антивирус. На самом деле в этот момент на устройство устанавливается вредоносное приложение», — продолжил сенатор.
Он уточнил, что под видом игровой модификации скрывается троян, который после установки получает доступ к СМС, уведомлениям, а иногда — к банковским приложениям.
«Он может перехватывать коды подтверждения, передавать данные третьим лицам, использовать телефон для дальнейшего распространения вредоносного ПО. Игровой интерес очень быстро оборачивается реальными финансовыми потерями», — констатировал политик.
Шейкин подчеркнул, что опасность данной мошеннической схемы скрывается в том, что всё происходит не на отдельных ресурсах, а в привычной «среде обитания» — мессенджерах.
«Мессенджер не воспринимается как источник угрозы, он ассоциируется с друзьями, интересами и хобби: именно это доверие и используют мошенники. Здесь нет давления, нет срочности, нет запугивания — только интерес и любопытство», — сказал парламентарий.