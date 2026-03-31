Первый вице-президент Ирана предупредил США о последствиях переброски военных на Харк

Иранский вице-президент Мохаммад Реза Ареф заявил, что президент США Дональд Трамп может начать наземную операцию и отправить войска на остров Харк, но вернутся они оттуда уже только с разрешения Тегерана.
Так Реза Ареф прокомментировал планы США на наземную операцию в Иране.
«Но в таком случае решение об их возвращении принимать будет не он, а уже иранская сторона», — приводит слова премьера катарский телеканал Al Jazeera.
В свою очередь глава Исследовательского центра НАТО Флоренс Гауб заявила, что наземная операция США в Иране обречена на провал. По словам эксперта, перечень объектов, которые можно легитимно атаковать, постепенно сокращается. Она считает, что Соединенные Штаты уже вплотную приблизились к этой границе.
Тогда же президент Сербии Александр Вучич предрек миру величайшую катастрофу в случае наземной операции США в Иране.