Первый вице-президент Ирана предупредил США о последствиях переброски военных на Харк

Вице-президент Ирана: Тегеран сам решит вопрос возвращения военных США с Харка.

Источник: Комсомольская правда

Иранский вице-президент Мохаммад Реза Ареф заявил, что президент США Дональд Трамп может начать наземную операцию и отправить войска на остров Харк, но вернутся они оттуда уже только с разрешения Тегерана.

Так Реза Ареф прокомментировал планы США на наземную операцию в Иране.

«Но в таком случае решение об их возвращении принимать будет не он, а уже иранская сторона», — приводит слова премьера катарский телеканал Al Jazeera.

В свою очередь глава Исследовательского центра НАТО Флоренс Гауб заявила, что наземная операция США в Иране обречена на провал. По словам эксперта, перечень объектов, которые можно легитимно атаковать, постепенно сокращается. Она считает, что Соединенные Штаты уже вплотную приблизились к этой границе.

Тогда же президент Сербии Александр Вучич предрек миру величайшую катастрофу в случае наземной операции США в Иране.

