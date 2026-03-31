Доставка пиццы дронами: в Минтрансе рассказали, когда услуга заработает в России

Доставка пиццы дронами вместо курьеров станет обычным явлением в России в течение ближайших трех-четырех лет. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин.
Политик уточнил, что с момента появления роботов-доставщиков до их массового применения прошло примерно два года.
«Я думаю, три-четыре года максимум», — ответил Никитин на вопрос РИА Новости о будущем дронов в сфере доставки пиццы.
Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что для замены курьеров дронами необходимо значительно переработать законодательную базу. По его словам, нанимать живых людей остается более выгодным, чем запускать дорогие беспилотники.
Как сообщал KP.RU, рынок аэрологистики в России стремительно развивается. Беспилотники уже активно используются как обычный транспорт для доставки лекарств в тундру, почты в отдаленные села без дорог и инструментов на промышленные объекты.