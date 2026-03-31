Жителям Бикинского округа предложили определить облик будущего ФОКа

Физкультурно-оздоровительный комплекс возведут в Бикине. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к работам специалисты приступят уже в ближайшее время, а пока местным жителям предложили определить, каким будет фасад будущего здания.
Для того, чтобы решить, в каком цвете будет создан комплекс, в администрации создали опрос — всего предложено пять вариантов.
— Фасад зданий — это лицо города. Его первым видят гости нашего населенного пункта, когда приезжают к нам, кроме того, от цветового решения фасада может зависеть и повседневное настроение посетителей спортивного объекта. Поэтому мнение жителей будет обязательно учтено при принятии решения об окончательном облике здания, — обратилась к жителям глава Бикинского округа Олеся Положенцева.
ФОК в Бикине будет построен на улице Октябрьская. Площадь будущего комплекса составит 1500 кв метров, здесь разместится универсальный спортивный зал, тренажерный зал, а также хозяйственный блок, включающий раздевалки, душевые, туалеты, гардероб, помещения для персонала.
Для строительства объекта администрация принимала участие в распределении краевой субсидии на развитие спортивной инфраструктуры в 2026 году. Отметим, что подобные комплексы планируется возвести также в Хабаровском, Верхнебуреинском, Ульчском районах.