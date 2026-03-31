Названа средняя цена куличей к Пасхе

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минимальный продуктовый набор на Пасху, состоящий из кулича и других праздничных угощений, обойдется россиянам в этом году в 522 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
В 2026 году православные верующие в России отмечают Пасху 12 апреля. Традиционно к празднику готовят куличи, красят яйца — символ новой жизни и собираются за семейным столом. Пасха остается не только религиозным, но и глубоко культурным событием, объединяющим поколения и наполняющим весну особым смыслом.
«Если учитывать в качестве минимального “пасхального набора” — готовый кулич, десяток яиц и набор красителей, то стоимость составит 522 рубля», — подсчитали аналитики.
По их данным, средняя цена кулича в этом году составляет 241 рубль, десятка яиц — 123 рубля, красителей для них — 158 рублей, полкилограмма творога — 204 рубля, готовой творожной пасхи — 665 рублей.
Высокий спрос на товары из этого набора начинается за 1−2 недели до праздника, обращают внимание аналитики.
Продукцию в основном приобретают в традиционных офлайн-магазинах. В онлайне средний ценник выше на 60−70%, в основном из-за большего объема упаковки и более премиального ассортимента.
В этом году россияне покупают товары пасхального набора более бюджетного ценового сегмента, что в том числе отражает умеренная динамика средней цены, подчеркивают авторы исследования.