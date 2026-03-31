Ожидаемый провал. Московское «Динамо» вылетело в первом раунде плей-офф КХЛ

Впервые в истории выступления в КХЛ «Динамо» уступило в первом раунде плей-офф, проиграв четыре встречи подряд. До этого худшим результатом команды в лиге было поражение в серии от «Спартака» на первой стадии в 2010 году со счетом 1−3 (тогда в первом раунде команды играли до трех побед). Спустя год «Динамо» выиграло только два матча в серии с рижским «Динамо», и тот результат считался сенсационным.
В последний раз «Динамо» проигрывало на первой стадии в 2023 году «Торпедо», но тогда оно одержало победы в двух матчах подряд. В последний же раз москвичи вылетели в первом раунде, не одержав ни одной победы, в сезоне-2006/07, когда «Динамо» в ⅛ финала Суперлиги проиграло в трех матчах «Локомотиву».
Несмотря на внутренние проблемы, которые могут быть между главным тренером и менеджментом, фаворитами в этой паре виделись минчане, и серия это подтвердила. Белорусская команда превосходила российских соперников во всех линиях и при игре в большинстве, а в этом компоненте болельщики москвичей видели определенные надежды на положительный результат. В первом матче в Минске команда Дмитрия Квартальнова реализовала две попытки при игре в большинстве из пяти, сделав счет 3:0, москвичи сумели реализовать свое большинство только под конец матча.
Ключевыми в серии стали следующие две игры. В них подопечные Вячеслава Козлова могли переломить ход серии. Во второй минской встрече они были близки к этому, проигрывая 1:2, но неудачно сыграли на последней минуте, к тому же хозяева действовали дисциплинированно, удалившись лишь раз. В первом матче в Москве свою роль также сыграли хорошая игра минчан в обороне и исполнительское мастерство их первой тройки, где выступает лучший бомбардир регулярного чемпионата Сэм Энэс, который и забил в овертайме.
«Динамо» не хватило глубины и хорошей селекции.
При этом минское «Динамо» показало, что на первые роли может выходить не только тройка Энэса. У московского «Динамо» же в первых трех играх две шайбы из трех забросили защитники. Негативно сказалось на игре москвичей в атаке и отсутствие большого количества удалений соперников, а в равных составах ни Никита Гусев, ни Джордан Уил, ни Максим Комтуа сделать ничего не смогли. Тот же Комтуа пропустил после неудачных встреч в Минске третий матч, но на его игру повлияло и повреждение.
Канадец вернулся в состав на четвертый матч, в котором «Динамо» показало волевые качества. Москвичи сравняли счет (1:1), причем судьи сначала отменили гол Гусева в большинстве из-за помехи вратарю гостей. На счастье «Динамо» Гусев забивал при отложенном штрафе, после остановки игры минчане остались втроем, и тот же Гусев сравнял счет уже по правилам. Судьба матча решилась в овертайме, причем Виталий Пинчук попал в первом овертайме в штангу, а во втором точку в серии поставил Станислав Галиев, оформивший дубль.
Стоит признать, что и в дуэли вратарей Зак Фукале переиграл Владислава Подъяпольского. Причем сам Козлов отметил, как канадец неплохо начинал атаки соперника, одна из которых в третьем матче завершилась голом Пинчука, а Фукале отметился передачей.
Объективно говоря, мало кто из клубов нижней части первой восьмерки на Западе хотел попасть в плей-офф на минское «Динамо», как, впрочем, и на «Локомотив», и московскому «Динамо» в этом плане не повезло. И как ни убеждали себя и прессу руководители столичного клуба в правильности действий, увольняя в ноябре предшественника Козлова Алексея Кудашова, вряд ли у них это получилось сделать.
Предыдущий сезон «Динамо» доигрывало на багаже работы бывшего генменеджера команды Алексея Сопина, пройдя СКА, «Ак Барс» и уступив мощному на тот момент «Трактору». Нынешний сезон показал, что, с одной стороны, «Динамо» заблаговременно договорилось о продлении контрактов с рядом лидеров команды (Диланом Сикьюрой, Уилом), но с другой, укрепиться под плей-офф, добавить глубины составу и особенно в атаке клубу не удалось. И потрясение в команде от ухода Кудашова отразилось на итогах регулярного сезона.
Спрашивать должны не только с Козлова.
То, что увольнение Кудашова стало ошибкой, косвенно признал после игры и Козлов, который уговаривал руководство не отправлять в отставку своего руководителя тренерского штаба.
«Когда у меня был разговор с руководством, я пытался уговорить их, чтобы увольнения не было, дать исправительный срок. Если бы я отказался [от предложенной должности исполняющего обязанности], не знаю, остался бы я в команде», — пояснил он.
Задача, поставленная Козлову, — выйти в финал, могла многих удивить, но только не руководство клуба. Травмы одного из ведущих защитников Фредрика Классона, одного из ведущих форвардов Седрика Пакетта, которого в рамках селекции так и не смогли заменить, слабая игра всей атаки в плей-офф, ограниченное количество здоровых защитников — пожалуй, одни из главных причин провала «Динамо» в этом сезоне. Можно еще добавить то, что так и не удалось после травмы Пакетта найти оптимальное сочетание для Комтуа. Но спрашивать в клубе за этот провал должны не только с главного тренера, а c тех, кто в том числе занимался селекцией.
Как дал понять Козлов, эта команда, созданная еще тандемом в лице Кудашова и Сопина, практически исчерпала себя. И за селекцию ответственным в клубе придется взяться, засучив рукава.