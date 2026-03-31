Ожидаемый провал. Московское «Динамо» вылетело в первом раунде плей-офф КХЛ

Задача, поставленная Козлову, — выйти в финал, могла многих удивить, но только не руководство клуба. Травмы одного из ведущих защитников Фредрика Классона, одного из ведущих форвардов Седрика Пакетта, которого в рамках селекции так и не смогли заменить, слабая игра всей атаки в плей-офф, ограниченное количество здоровых защитников — пожалуй, одни из главных причин провала «Динамо» в этом сезоне. Можно еще добавить то, что так и не удалось после травмы Пакетта найти оптимальное сочетание для Комтуа. Но спрашивать в клубе за этот провал должны не только с главного тренера, а c тех, кто в том числе занимался селекцией.