Верховный суд ответил, можно ли оставить себе выплаченную по ошибке большую зарплату

Верховный суд разрешил взыскивать с работника ошибочную переплату по зарплате.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд России признал, что большая зарплата, выплаченная работнику из-за ошибки в данных, связанной с пропущенной запятой, подлежит возврату как необоснованное обогащение.

Основанием для этого решения стал спор компании с бывшим охранником, которому ошибочно перечислили сумму в 1 814 880,35 рублей вместо 10 570,98 рубля. Ошибка произошла из-за неверно введенных данных в программу расчета зарплаты.

Работник не вернул деньги добровольно и уволился. Судебная коллегия Верховного суда признала решение кассационного суда ошибочным. ВС установил, что неверное перечисление средств является технической, а не счетной ошибкой.

Ранее KP.RU сообщал, что все официально трудоустроенные россияне имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако метод расчета отпускных может варьироваться. В 2026 году порядок определения отпускных будет зависеть от индивидуальных особенностей каждого случая.