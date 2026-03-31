Глава Минтранса: В России через три-четыре года пиццу будут привозить дроны

Министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что доставка пиццы дронами станет обыденностью через три-четыре года. Такое мнение он высказал во вторник, 31 марта, в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), который пройдет 1−3 апреля в Санкт-Петербурге.
По словам министра, от появления робота-доставщика до его массового применения прошло около двух лет. Он отметил, что развитие технологий и цифровизация значатся в повестке предстоящего форума, передает РИА Новости.
Ранее начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов заявил, что курьеров в Москве планируется заменить роботами-доставщиками. При этом скорость движения таких роботов будет составлять от трех до пяти километров в час.
Еще в январе мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что роботы-доставщики могут заменить курьеров на велосипедах. По словам главы города, через пять лет во всем мире произойдет массовое внедрение беспилотного транспорта.
18 декабря сообщалось, что компания «Яндекс» планирует усилить звуковые сигналы у роботов-доставщиков при близком нахождении рядом с человеком после инцидента на Арбате.