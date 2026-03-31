ХК «Локомотив» обыграл «Спартак» и получил преимущество в плей-офф КХЛ

Ранее омский «Авангард» одержал уверенную победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 5:2. У гостей отличился Александр Волков, дважды поразивший ворота соперника на 2-й и 22-й минутах. Константин Окулов забил на девятнадцатой минуте, а Николай Прохоркин увеличил отрыв команды, отметившись на 34-й и 47-й минутах. «Авангард» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3−1.