«Быстрое истощение»: в США признали уязвимость ПВО Израиля перед Ираном

RS: удары Ирана показали полную несостоятельность систем ПВО Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Удары Ирана показали уязвимость израильских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft.

«Спустя месяц после начала военной кампании США против Ирана хваленая израильская система ПВО находится на пределе. Такое быстрое истощение свидетельствует о том, что оборона Израиля была более хрупкой, чем казалось», — говорится в материале.

Газета отмечает, что Тель-Авив был вынужден ограничить количество ракет для перехвата, однако этого оказалось недостаточно. Особую озабоченность вызывает и неспособность США эффективно защитить свои базы на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал промышленный объект на юге Израиля. Осколок ракеты приземлился в промышленной зоне Неот-Ховава. Там начался пожар и возникла угроза утечки опасных химических веществ.

Также КСИР осуществил ракетные удары по станциям приема спутниковой связи на израильской территории. Иранская армия атаковала ракетами и дронами четыре американские базы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше