«Быстрое истощение»: в США признали уязвимость ПВО Израиля перед Ираном

Удары Ирана показали уязвимость израильских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft.
Газета отмечает, что Тель-Авив был вынужден ограничить количество ракет для перехвата, однако этого оказалось недостаточно. Особую озабоченность вызывает и неспособность США эффективно защитить свои базы на Ближнем Востоке.
Ранее Иран атаковал промышленный объект на юге Израиля. Осколок ракеты приземлился в промышленной зоне Неот-Ховава. Там начался пожар и возникла угроза утечки опасных химических веществ.
Также КСИР осуществил ракетные удары по станциям приема спутниковой связи на израильской территории. Иранская армия атаковала ракетами и дронами четыре американские базы.