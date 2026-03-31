Финские города опустели без россиян: вблизи границы с РФ продают тысячи домов задешево

В приграничных с Россией районах Финляндии массово продают дома — эти территории ранее были популярны у россиян, но теперь все изменилось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финские интернет-площадки по продаже недвижимости.
По данным Oikotie Asunnot, в финских приграничных с Россией регионах продается более тысячи квартир и домов. Больше всего предложений — в Лаппеенранте и Иматре, где раньше активно покупали жилье россияне.
Некоторые объекты стоят всего 10−15 тыс. евро, но есть и варианты дороже 500−600 тыс. евро.
В приграничье также широко распространена сдача недвижимости в аренду. Согласно информации портала Vuokraovi, в Лаппеенранте и Иматре размещено свыше 600 объявлений о долгосрочной аренде жилья — квартир и частных домов.
