Хабаровский доктор рассказала про болезнь, на которую нельзя чихать

Весной, когда распускается берёза, многие начинают чихать, кашлять, у них заложен нос, слегка краснеют глаза. Человек думает, что он подхватил вирус, а потому надо отлежаться.
Но неприятные ощущения долго не проходят, он привыкает, не замечая, что все проблемы возникают примерно в одно и то же время. И только спустя много лет человек наконец понимает, что сам уже не справляется, надо идти к врачу.
Главный аллерголог-иммунолог минздрава Хабаровского края кандидат медицинских наук Маргарита Васильева объясняет читателям ИА «Хабаровский край сегодня», что же происходит в подобных случаях.
Простуда? Нет, аллергия!
— Это не что иное, как аллергия! Нетипичная реакция иммунной системы на обычные вещи — пыльцу, цветение луговых трав, полынь, пищевые продукты, лекарственные средства, ароматы, домашнюю пыль и даже на любимую кошку, — говорит Маргарита Васильева. — Мы все ждем наступления весны, появления зелени, цветов, а для кого-то это — грустное время болезни. Пыльца березы, ольхи, клена, даже распустившаяся верба у людей, чувствительных к ней, распознается организмом как нечто чужеродное, он вызывает воспалительный процесс, чтобы избавиться от проблемы.
Обычно аллергии подвержены люди, которые имеют подобную наследственность здоровья. Считается, что если один из родителей болеет этим недугом, то у ребёнка вероятность возникновения заболевания 25%, если оба родителя, то 50%.
Но сейчас медики все чаще видят на приеме людей, у которых аллергия формируется впервые. Во всем мире доказано, что всему виной экология. Скажем, под воздействием выхлопных газов аллергенность пыльцы увеличивается в пять-шесть раз.
Сезонная аллергия перекрестно может вызывать и аллергию пищевую.
Это значит, что если у человека невосприимчивость, скажем, к пыльце берёзы, то у него будет соответствующая реакция и на яблоки, фрукты с косточками: вишню, черешню, персик, нектарины, а также морковку, сельдерей. У них схожий аллерген.
Человек съедает безобидное яблоко, и у него возникает отёк губ, глаз, начинается першение в горле или даже появляются высыпания в виде крапивницы.
Сезонная аллергия на пыление проявляется в виде ринита, то есть воспаления слизистой оболочки носа, глаз, в виде конъюнктивита. Пыльца берёзы может вызывать обструктивный синдром, то есть кашель, похожий на приступ бронхиальной астмы.
И тут, естественно, важно, какая стоит погода. Когда идет дождь, концентрация пыльцы в воздухе меньше, чем в сухой и ветреный день. Соответственно, и клинические проявления аллергии будут выражены в меньшей степени.
— Когда наступает сезон цветения трав или деревьев, мы советуем не открывать окна, обязательно надевать шляпу или панамку, носить очки, защищая глаза, маски, потому что пыльца оседает везде, — рассказывает доктор. — Она на волосах, на одежде. А с ней стоит быть осторожным. Нельзя снять одежду в спальне и лечь спать. Тогда вы будете дышать пыльцой всю ночь. Кстати, пыльца, которая залетает в квартиру через открытое окно, может год сохраняться на шкафах, если их не протирать, на шторах, если их периодически не стирать.
Чтобы вызвать воспалительный аллергический процесс, пыльца должна осесть на слизистой и пробыть там некоторое время, поэтому пациентам, у которых есть эта проблема, врачи советуют, придя домой, умыться, вымыть руки, прополоскать морской водой нос, горло.
По российским данным, больных с аллергическим ринитом выявляется 30−40% от числа всех пациентов. Моя собеседница говорит, что это много.
Но важно и то, что обращаются люди к ним очень поздно, уже когда возникают осложнения, те же гаймориты. Аллергия часто протекает почти безболезненно.
Да, есть небольшой воспалительный процесс, но человек привыкает к своему состоянию. Считает, что он каждую весну простывает. Успокаивает себя, дескать, ничего страшного. Пройдет! А когда наконец приходит к врачу, то выясняется по анамнезу, что болеет он уже лет 20.
И шелкопряд на ужин.
Круг аллергенов огромен, и с каждым годом появляются новые его виды. Причем есть аллергия, которая вызывается немедленным воспалением, обусловленным иммуноглобулином Е.
Проблема может возникать через пять минут. Скажем, зашел к соседям, увидел кошку — и тут же почувствовал, что стало нехорошо. А есть аллергия замедленного типа, она достаточно коварна, потому что клинические проявления наступают через двое — трое суток. Ее вызывают, как правило, косметика, бытовая химия.
Нанесла женщина крем на лицо, сначала всё хорошо, а потом появляется зуд, отёк. Или маникюр. Накрашенными ногтями прикоснулась к лицу, через пару дней — высыпания на щеке. То же касается и туши, искусственных ресниц, от которых у девушек краснели и чесались глаза.
Оказывается, виной всему клей, которым их приклеивают. Врач говорит, что гораздо больше стало реакций на укусы насекомых, иногда реакций очень тяжелых.
Появление аллергии связано с тем, что теперь, по мнению специалистов, мы часто употребляем в пищу насекомых — в качестве экзотического блюда или в виде пищевых добавок, порой даже не подозревая о том.
В Австралии и Китае устроены целые фермы, где разводят насекомых, которые богаты белком. В Европе их уже добавляют в продукты, в частности в печенье, они используются в качестве стабилизаторов и консервантов.
— Ко мне на прием пришла женщина, которая на выходные съездила в Китай, вернулась с отёком Квинке, — рассказывает Маргарита Васильева. — Спрашиваю: что вы ели? Признается, что попробовала блюдо из шелкопряда. Говорит, местные жители щелкают жуков, как семечки.
Реакция на насекомых опять же связана перекрестно с аллергией на клещей домашней пыли. Они в своей оболочке содержат хитин, как и креветки, крабы. Сейчас появилась новая мода — употреблять в пищу цветы. Врач говорит, что это добавит медикам работы.
Почему люди стали столь подвержены аллергии?
— Причина тому — бесконтрольное употребление лекарств, в частности антибиотиков, пищевых добавок, к примеру, препаратов кальция, — замечает моя собеседница. — Всё это способствует сенсибилизации, то есть иммунная система перестает нормально реагировать на привычные вещи. Не надо думать, что если вы пьёте десять таблеток, это оздоровит ваш организм. Увы! Препарат надо принимать с пониманием, для чего именно он нужен.
Доктор советует употреблять натуральные продукты. Помнить о тех, которые чаще всего вызывают аллергию, — это кофе, шоколад, цитрусовые, продукты красного цвета, в том числе — рыба, икра, клубника.
Впрочем, все очень индивидуально, потому что даже кунжутное семя может вызвать анафилактический шок.
И, конечно, стоит помнить об экологии своего жилища. Постоянная влажная уборка, минимум ковров, обязательная чистка мягкой мебели специальными средствами от клещей раз в полгода.
Теперь даже постельное белье рекомендуют иметь в доме синтетическое, хотя клещи адаптировались уже и к таким тканям.
Подумайте, можете ли вы сосуществовать в одном пространстве с кошкой, хомячком и даже рыбками, если вы чувствуете, что вам все труднее дышать дома?
Трудно сделать выбор, но тут никуда не деться. Мы же разумные люди!