Хабаровский доктор рассказала про болезнь, на которую нельзя чихать

— Когда наступает сезон цветения трав или деревьев, мы советуем не открывать окна, обязательно надевать шляпу или панамку, носить очки, защищая глаза, маски, потому что пыльца оседает везде, — рассказывает доктор. — Она на волосах, на одежде. А с ней стоит быть осторожным. Нельзя снять одежду в спальне и лечь спать. Тогда вы будете дышать пыльцой всю ночь. Кстати, пыльца, которая залетает в квартиру через открытое окно, может год сохраняться на шкафах, если их не протирать, на шторах, если их периодически не стирать.