Солист из Иркутска получил награду за вклад в культуру Санкт-Петербурга

Свой путь в музыке Перязев начинал в Иркутске, где брал частные уроки вокала. На сцене Мариинского театра он выступает с 2016 года, а с 2022-го является солистом оперной труппы. За это время артист исполнил больше пятидесяти партий, включая главные роли в «Борисе Годунове», «Демоне», «Князе Игоре», «Дон Жуане», «Свадьбе Фигаро», «Руслане и Людмиле», «Иоланте», «Кармен» и «Сказках Гофмана». С 2024 года Перязев также поет ведущие партии в Большом театре, — рассказывают в администрации.