Солист из Иркутска получил награду за вклад в культуру Санкт-Петербурга

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга прошел торжественный прием в честь Всемирного дня театра. На нем наградили артистов и сотрудников Мариинского театра за большой вклад в развитие культуры города. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Иркутска, среди отмеченных оказался и солист оперной труппы Глеб Перязев из областного центра. Ему вручили почетную грамоту за высокое мастерство и многолетнюю творческую работу.
Свой путь в музыке Перязев начинал в Иркутске, где брал частные уроки вокала. На сцене Мариинского театра он выступает с 2016 года, а с 2022-го является солистом оперной труппы. За это время артист исполнил больше пятидесяти партий, включая главные роли в «Борисе Годунове», «Демоне», «Князе Игоре», «Дон Жуане», «Свадьбе Фигаро», «Руслане и Людмиле», «Иоланте», «Кармен» и «Сказках Гофмана». С 2024 года Перязев также поет ведущие партии в Большом театре, — рассказывают в администрации.
Вместе с ним награды получили другие солисты оперы и балета, а также сотрудники службы медиавещания Мариинского театра.